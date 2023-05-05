На НПЗ в Краснодарском крае произошел взрыв после новой атаки беспилотников Baza: на НПЗ в Краснодарском крае произошел новый взрыв после атаки беспилотников

Фото: Соцсети

Telegram-канал Baza сообщает, что на территории Ильский НПЗ прогремел новый взрыв. По данным канала, завод был снова атакован украинским беспилотником. Baza пишет, что на место направляются экстренные службы.

По информации канала, беспилотник прилетел в одну из установок, после чего начался пожар. Telegram-канал «Подъем» пишет, что возгорание ликвидировано.

По данным Telegram-канала Mash, к атаке причастна группа диверсантов, которых уже задержали. Mash пишет, что они подорвали пятую установку, а после пытались скрыться с места ЧП по трубопроводу. О пострадавших не сообщалось.

Утром 4 мая ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о пожаре в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Причиной происшествия назвали падение беспилотного летательного аппарата. Позже стало известно, что на Ильский НПЗ упали четыре беспилотника, после чего на нефтеперерабатывающем заводе началось возгорание. Пожар был ликвидирован.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о возгорании на НПЗ. Он также сообщил, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. По его словам, пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе был быстро потушен. Губернатор поблагодарил экстренные службы за проделанную работу.