SHOT: беспилотник взорвался у белгородского аэропорта

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Международный аэропорт имени Шухова в Белгороде

Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта имени Шухова в Белгороде, передает со ссылкой на источник Telegram-канал SHOT. По имеющейся информации, ограждение было подорвано, так как БПЛА сдетонировал при падении. Канал пишет, что в результате произошедшего никто не пострадал, аэропорт на время закрыли. В Минобороны данные не комментировали.

При падении взрывное устройство сдетонировало. Жертв и пострадавших нет (аэропорт не работает), поврежден забор и кабель сигнализации. Сейчас специалисты обследуют обломки беспилотника и место взрыва, — пишет SHOT.

Воздушная гавань расположена в 35 километрах от российско-украинской границы.

Ранее украинский беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в Курской области, но цели не достиг, о чем сообщал SHOT. При падении аппарата на землю никто не пострадал. В Минобороны эту информацию не подтверждали.

По данным канала, БПЛА со взрывным устройством был найден в Суджанском районе, примерно в двух километрах от границы с Украиной. До цели он не долетел, причина его падения не называется.