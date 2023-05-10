Беспилотный летательный аппарат ВСУ сбит в Курской области, сообщил в своем Telegram-канал глава региона Роман Старовойт. По его словам, никто при этом не пострадал.
Рано утром силами ПВО сбит вражеский беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома, — написал губернатор.
Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Двумя днями ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Курской области нашли беспилотник с проукраинским лозунгом. Дрон был обнаружен в 61 километре от украинской границы, недалеко от деревни Полозовка. Минобороны РФ информацию не комментировало.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в ночь на 7 мая ВСУ направили на Крым и Севастополь более десяти беспилотников. Все дроны были обезврежены, в результате атаки никто не пострадал.