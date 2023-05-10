Глава Воронежской области раскрыл детали атаки БПЛА в регионе Губернатор Воронежской области: два украинских БПЛА попытались атаковать военный объект

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»

Два украинских БПЛА попытались атаковать военный объект в Воронежской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Гусев. Он отметил, что один из дронов отклонился от курса и упал, а второй был уничтожен.

Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности. Ситуацию держу на личном контроле, — написал губернатор.

10 мая Telegram-канал Baza сообщил об атаке военного полигона в Воронежской области двумя начиненными взрывчаткой беспилотниками. По информации канала, погибших нет, пострадали около 14 военнослужащих. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Канал сообщил, что инцидент произошел минувшей ночью, дроны подлетели к полигону и взорвались при падении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая два украинских беспилотника попытались атаковать приграничные населенные пункты в Белгородской области. Один из них протаранил ЛЭП. Люди не пострадали, получили повреждения несколько зданий.

Глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что утром 10 мая в регионе был сбит украинский БПЛА. Его обломки упали в деревне Толмачево. Местные жители не пострадали.