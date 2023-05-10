Назван самый вероятный сценарий контрнаступления ВСУ Полковник запаса Никишин: ВСУ будут проводить контрнаступление по нескольким направлениям

Фото: Министерства обороны Украины

Полковник в отставке и Герой России Александр Никишин в интервью URA.RU заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться атаковать по нескольким направлениям. Он уверен, что организовать один большой удар у них не получится.

Это может быть наступление на ряде направлений, что как вариант может быть, потому что сгруппировать ударный кулак вне нашего огневого, авиационного, ракетного воздействия им уже не удается, — отметил специалист.

По его словам, украинским войскам также не удастся скопить необходимое количество горюче-смазочных материалов (ГСМ), боеприпасов и топлива. Никишин уверен, что выполнение подобной операции будет исключительно сложной задачей, учитывая недостаток боеприпасов, ограниченные возможности их доставки на операционную глубину и малое количество боевой авиации.

Также Никишин подчеркнул, что Россия обладает обширными способностями в области военно-космической разведки и радиоэлектронного подавления, что тоже усложнит наступление ВСУ.

Ранее генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу рассказал, что на сегодняшний день Киев не располагает средствами для организации полномасштабного наступления. По его словам, ВСУ держат удар лишь потому, что военные действия ведутся на ограниченной территории. В данной ситуации, по мнению генерала, «самым разумным» решением являются переговоры.