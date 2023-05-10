В Греции оценили готовность ВСУ к наступлению Греческий экс-генерал Христу: Киев не располагает средствами для генерального наступления

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу рассказал РИА Новости, что на сегодняшний день Киев не располагает средствами для организации полномасштабного наступления. Военный при этом отметил, что Украина может начать контрнаступление. По его словам, ВСУ держат удар лишь потому, что военные действия ведутся на ограниченной территории.

В какой-то момент они могут начать контрнаступление. Однако генеральное наступление Украины на всех фронтах невозможно. Вооруженные силы Украины до сих пор держат удар исключительно потому, что боевые действия ведутся на ограниченной территории, — сказал Христу.

В данной ситуации, по мнению генерала, «самым разумным» решением являются переговоры.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что контрнаступление украинской армии, которое намечалось на 9 мая, перенесено на более поздний срок. Канал отмечает, что причиной переноса контрудара могли стать недавние массированные удары ВС РФ. Военкоры добавили, что сведений о точной дате наступления ВСУ нет. В любом случае оно ожидается в самое ближайшее время.