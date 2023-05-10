ФСБ предотвратила теракт против начальника отдела полиции в Запорожье

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Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области мужчину, который готовил теракты на территории региона по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. В ведомстве рассказали, что он готовил покушение на начальника отдела полиции поселка Кирилловка Юрия Балибина.

Сотрудниками спецслужбы установлен ранее судимый 31-летний гражданин Украины, который прибыл в Запорожскую область для осуществления диверсионно-террористической деятельности по указанию главного управления разведки министерства обороны Украины. Целью ДТА являлась ликвидация представителей органов госвласти и правоохранительных органов региона. Первой жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции в пгт Кирилловка Юрий Балабин, — говорится в сообщении ФСБ.

Перед задержанием подозреваемый открыл огонь по сотрудникам ФСБ, однако вскоре он был обезоружен. В ходе обыска силовики нашли у него компоненты для изготовления самодельной взрывчатки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (Приготовление к совершению террористического акта).

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что ФСБ задержала пять человек в возрасте от 15 до 20 лет за попытку теракта в воинской части в Балашихе. По информации канала, молодые люди планировали пробраться на территорию части через подкоп, подорвать технику и устроить поджог. Минобороны России и ФСБ эту информацию не комментировали.