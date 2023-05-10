Baza: ФСБ предотвратила теракт в воинской части в Балашихе Baza: ФСБ задержала пять человек за попытку теракта в воинской части в Балашихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что ФСБ задержала пять человек в возрасте от 15 до 20 лет за попытку теракта в воинской части в Балашихе. По информации канала, молодые люди планировали пробраться на территорию части через подкоп, подорвать технику и устроить поджог. Минобороны России информацию не комментировало.

Baza сообщает, что задержанные разработали план атаки и пути отхода, а также принесли к воинской части инструменты, чтобы сделать подкоп. По информации канала, против молодых людей возбуждено уголовное дело, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее канал Baza сообщил, что в Новороссийске двое мужчин проникли на территорию воинской части, они пролезли через дыру в заборе и направлялись в сторону часового, в ходе задержания одного из мужчин убили. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

13 марта Telegram-канал Mash сообщил, что в Новой Москве над воинской частью ВКС были замечены три беспилотника. По данным канала, дроны вели непрерывное наблюдение за военным объектом. В Минобороны не комментировали эту информацию.