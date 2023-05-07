Baza: двое мужчин проникли на территорию воинской части в Новороссийске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил,что в Новороссийске двое мужчин проникли на территорию воинской части, один из них был убит, второй задержан. По информации канала, мужчины пролезли через дыру в заборе и направлялись в сторону часового. По предварительным данным, они не были вооружены. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Baza пишет, что после того, как мужчин заметил часовой, он сделал предупредительные выстрелы в воздух. Они не остановились, а один из них, как отмечает канал, пошел в сторону часового, в результате чего военнослужащий решил стрелять на поражение. По данным Baza, смертельное ранение в грудь получил 25-летний уроженец Чечни Адоли А., его напарник Муса Б. был задержан. Что они делали на территории части, неизвестно.

6 мая Telegram-канал SHOT сообщал о попытке украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область. По словам источников, ДРГ подошла к поселку Новая Таволжанка в Шебекинском районе со стороны Волчанска Харьковской области. Атаку смогли отбить российские пограничники. Baza писала, что диверсанты пытались прорваться небольшой группой, при этом на российскую территорию ДРГ не заходила. Передавали, что огонь по диверсантам вели с помощью БТР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.