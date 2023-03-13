Mash: три беспилотника пролетели над воинской частью в Новой Москве

Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил, что в Новой Москве над воинской частью ВКС были замечены три беспилотника. Канал отмечает, что дроны вели непрерывное наблюдение за военным объектом. В Минобороны пока не комментировали эту информацию.

По данным Mash, БПЛА были запущены из лесополосы недалеко от части. По сообщению канала, вначале коптеры находились на высоте около 200 метров, но вблизи части пошли на снижение, облетели местность и улетели обратно.

Mash отмечает, что подозрительные летательные объекты заметили часовой КПП и патрульные полицейские, которые доложили об этом командованию.

По информации канала, силовики отправились к месту предполагаемого запуска дронов. Mash cообщил, что они обследовали лес, но следов оператора БПЛА не обнаружили. По данным канала, беспилотники были внушительных размеров, с бело-красными сигнальными огнями.

Как пишет Mash, один из дронов на следующие сутки снова заметили недалеко от части. По информации канала, беспилотник направлялся в сторону АЗС «Татнефти» в районе Краснопахорского поселения.

Ранее Telegram-канал SHOT также сообщил о неопознанном объекте, замеченном в Новой Москве. По данным канала, он летел к АЗС «Татнефти» на Калужском шоссе.

10 марта летательные аппараты были замечены недалеко от зоопарка «Планета обезьян» в ТиНАО. Сообщалось сразу о четырех неизвестных объектах, пролетавших на низкой высоте.