80 тысяч бойцов ВСУ пойдут в наступление: новости СВО на утро 10 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Global Look Press

ЗРК Patriot

Эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов заявил, что Вооруженные силы Украины подготовили 80 тысяч человек для проведения контрнаступательной операции. Эксперт уточнил, что речь идет о восьми механизированных бригадах. По его словам, этих сил не хватит, чтобы прорвать оборону ВС РФ. Военный добавил, что данная численность позволит создать в лучшем случае ударный клин или подразделения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получила все необходимое вооружение для проведения контрнаступления. Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет не только об оружии, но и об обучении украинских солдат. Он также выразил уверенность в успехе ВСУ в будущих операциях.

В данный момент в США проходят обучение приблизительно две тысячи украинских военнослужащих, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о текущих усилиях США по поддержке украинской армии.

Райдер также подтвердил информацию о доставке системы противовоздушной обороны Patriot на территорию Украины.

В то же время военный аналитик Джефф Ламер заявил, что США допустили стратегическую ошибку, предоставив Украине системы Patriot, которые будут уязвимы для российских ударов. По его мнению, работа радара ЗРК выдает ее местоположение, делая ее легкой мишенью для российских ударов.

У ВСУ еще нет четкого плана контрнаступления, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, у Киева есть несколько вариантов контрнаступления, которые находятся на доработке. Все они связаны с различными обстоятельствами, которые могут возникнуть во время боевых действий.

Бывший генерал ВВС США и экс верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав назвал основным страхом Североатлантического альянса победу Украины. По его словам, это связано с тем, что Россия не смирится с поражением. Он также отметил, что риторика сдерживания, которую применяет президент РФ Владимир Путин, оказывает «неистовый» эффект и США подвержены этой вербальной агрессии. Бридлав полагает, что именно это стало причиной ограниченной помощи Украине, что в свою очередь обеспечивает безопасность России.

Американские военные и эксперты в области оружия недоумевают, как российским военным удается так точно сбивать снаряды РСЗО HIMARS, пишет Military Watch Magazine. По данным издания, боеприпасы для американских РСЗО становятся все менее эффективными, однако причина специалистам неясна. По мнению авторов материала, в случае развязывания полномасштабной войны установки HIMARS и аналогичные системы будут более уязвимы, поскольку удары будут наноситься по спутникам США. Как пишет MWM, российские войска пока не сбивают американские спутники, хотя у них есть возможности для этого.

Фото: AFLO/Global Look Press РСЗО HIMARS

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен поблагодарил ее за готовность поставить миллион артиллерийских снарядов, в которых нуждаются бойцы ВСУ. Стороны обсудили детали соглашения, такие как скорость закупки и поставок снарядов. Зеленский выразил надежду, что в скором времени Евросоюз введет в действие 11-й пакет антироссийских санкций и ограничит деятельность атомной отрасли в РФ.

Украинский президент Владимир Зеленский не откажется от захвата утраченных территорий даже в случае перемирия или завершения спецоперации, такое мнение высказал политолог Питер Харрис. По его словам, мирное соглашение для Украины неприемлемо без возврата Крыма и других территорий.

В городе Новая Каховка пропал свет после обстрела ВСУ. Местные власти отметили, что пострадали объекты инфраструктуры, это привело к потере связи и электроснабжения.

Восемь частных жилых домов повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Жертв среди жителей нет, повреждены фасады и окна домов, а также осколками задеты два автомобиля. На место обстрела прибыл глава округа Владимир Жданов. Также на территории работают оперативные и аварийные службы.

В городе Часов Яр под Артемовском в результате артиллерийского обстрела погиб французский журналист Арман Сольден, сообщило Agence France-Presse. Представители новостного агентства выразили свои соболезнования семье журналиста. Сольден занимал должность видеокоординатора AFP на Украине. В агентстве добавили, что смерть Сольдена является примером тех опасностей, с которыми сталкиваются журналисты, которые освещают конфликт на Украине.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что украинские войска 9 мая за 45 минут выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку и семь снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке. Также были обстреляны Новопетриковка, Макеевка и Александровка.

Российская артиллерия в составе военной группировки «Запад» предотвратила три попытки украинских вооруженных сил осуществить ротацию подразделений. При этом была уничтожена самоходная артиллерийская установка «Акация». В ходе военных действий на Купянском направлении штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов по скоплениям войск, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и трех бригад территориальной обороны, находящихся в зоне обороны 1-й танковой армии.