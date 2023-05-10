Американский генерал назвал главный страх НАТО в украинском конфликте Генерал ВВС США Бридлав назвал победу Украины на поле боя главным страхом НАТО

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Филипп Бридлав

Бывший генерал ВВС США и экс верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав в интервью телеканалу ABC Action News назвал основным страхом Североатлантического альянса победу Украины. По его словам, это связано с тем, что Россия не смирится с поражением.

Мы опасаемся ядерной эскалации и расширения конфликта на европейскую территорию, — заявил генерал.

Он также отметил, что риторика сдерживания, которую применяет президент РФ Владимир Путин, оказывает «неистовый» эффект и США подвержены этой вербальной агрессии. Бридлав полагает, что именно это стало причиной ограниченной помощи Украине, что в свою очередь обеспечивает безопасность России.

Мы предоставляем Украине достаточно ресурсов, чтобы она могла удержаться на поле боя. Но я полагаю, что очевидно, что мы не предоставляем Украине все, что ей необходимо для победы, — добавил Бридлав.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получила все необходимое вооружение для проведения контрнаступления. Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет не только об оружии, но и об обучении украинских солдат. Он также выразил уверенность в успехе ВСУ в будущих операциях.