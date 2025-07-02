Запашный признался, почему стал блондином во время работы в Китае

Запашный признался, почему стал блондином во время работы в Китае Запашный рассказал, что покрасил волосы в Китае для выражения индивидуальности

Дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что в Китае покрасил волосы вместе со своим братом Аскольдом, чтобы не сливаться с толпой. По его словам, это была вынужденная мера.

Мы работали на большом стадионе и иначе просто сливались с толпой. Помню, что перекраситься нам предложил наш отец. Мы отнеслись к этому с удивлением, потому что папа был консервативный человек, — признался Запашный.

По его словам, тогда он с братом оценил идею отца, поскольку сам хотел сменить образ. Запашный также вспомнил, что в Китае ему было сложно адаптироваться к еде. За рубежом дрессировщик стал постепенно скучать по русской кухне, особенно по борщу и блинам.

Эдгард Запашный ранее выступил с критикой законопроекта о запрете животных в цирках, поскольку, по его словам, это нанесет ущерб российской культуре и традициям. Он предложил всем желающим в качестве альтернативы посетить открытые репетиции и экскурсии за кулисы цирка.