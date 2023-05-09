«Есть все необходимое»: Блинкен о подготовке ВСУ к контрнаступлению Блинкен: ВСУ получили все вооружения и прошли подготовку для успешного контрудара

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, что Украина получила все необходимое вооружение для проведения контрнаступления. Трансляцию выступления вел YouTube-канал PBS NewsHour. Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет не только об оружии, но и об обучении украинских солдат. Он также выразил уверенность в успехе ВСУ в будущих операциях.

Как я уже неоднократно говорил, речь не только об оружии, но также и об обучении. <...> Очень важно, разумеется, чтобы у них были верные планы, чтобы достичь успеха. По моей оценке, у них есть все необходимое по этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными, — сказал Блинкен.

Его британский коллега в свою очередь отметил, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что контрнаступление украинской армии, которое намечалось на 9 мая, перенесено на более поздний срок. Канал отмечает, что что причиной переноса контрудара могли стать недавние массированные удары ВС РФ. Военкоры добавили, что сведений о точной дате наступления ВСУ нет. В любом случае оно ожидается в самое ближайшее время.

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