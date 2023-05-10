В России назвали количество сил ВСУ, готовых для контрнаступления Полковник запаса Насонов: ВСУ подготовили около 80 тысяч военных для контрнаступления

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов заявил URA.RU, что Вооруженные силы Украины подготовили 80 тысяч человек для проведения контрнаступательной операции. Эксперт уточнил, что речь идет о восьми механизированных бригадах. По его словам, этих сил не хватит, чтобы прорвать оборону ВС РФ.

На Украине подготовлено порядка восьми механизированных бригад, численность которых они явно завышают. Даже со всеми силами усиления их порядка 75–80 тысяч. Тот комплект боевой техники, который в настоящее время анонсируется им в качестве поставки, не предполагает достаточной возможности весь этот личный состав убрать под броню, — сказал Насонов.

Военный добавил, что данная численность позволит создать, в лучшем случае, ударный клин или подразделения.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что контрнаступление украинской армии, которое намечалось на 9 мая, перенесено на более поздний срок. Канал отмечает, что причиной переноса контрудара могли стать недавние массированные удары ВС РФ. Военкоры добавили, что сведений о точной дате наступления ВСУ нет. В любом случае оно ожидается в самое ближайшее время.