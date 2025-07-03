Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 16:21

Генпрокуратуры России и Азербайджана находятся в постоянном контакте

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Генеральные прокуратуры РФ и Азербайджана находятся на регулярной связи по вопросам текущей повестки, сообщили ТАСС в пресс-службе российского ведомства. Там подчеркнули, что приоритетным вопросом обсуждения является защита прав и интересов граждан обеих стран.

Генпрокуратуры России и Азербайджана находятся на связи и регулярно осуществляют контакты по текущей повестке, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доступ консульских сотрудников к задержанным в Азербайджане россиянам к настоящему времени уже согласован. По ее словам, речь идет о 13 гражданах России.

До этого Москва призвала Баку вернуться в отношениях к уровню стратегического союзничества, который зафиксирован в документах. Как указала представитель МИД РФ, российская сторона рассчитывает, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших шагов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану. Также он отметил, что украинское правительство будет делать все, чтобы спровоцировать напряженность в отношениях между Москвой и Баку.

Россия
Азербайджан
Генпрокуратура
контакты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
Премьера спектакля «Терраса» состоится в LA'Театре в Москве
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Военкор назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.