Генпрокуратуры России и Азербайджана находятся в постоянном контакте

Генеральные прокуратуры РФ и Азербайджана находятся на регулярной связи по вопросам текущей повестки, сообщили ТАСС в пресс-службе российского ведомства. Там подчеркнули, что приоритетным вопросом обсуждения является защита прав и интересов граждан обеих стран.

Генпрокуратуры России и Азербайджана находятся на связи и регулярно осуществляют контакты по текущей повестке, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доступ консульских сотрудников к задержанным в Азербайджане россиянам к настоящему времени уже согласован. По ее словам, речь идет о 13 гражданах России.

До этого Москва призвала Баку вернуться в отношениях к уровню стратегического союзничества, который зафиксирован в документах. Как указала представитель МИД РФ, российская сторона рассчитывает, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших шагов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану. Также он отметил, что украинское правительство будет делать все, чтобы спровоцировать напряженность в отношениях между Москвой и Баку.