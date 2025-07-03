Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 14:20

«Согласован»: Захарова о доступе консулов к задержанным в Азербайджане

Захарова: согласован доступ консулов к задержанным в Азербайджане россиянам

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Доступ консульских сотрудников к задержанным в Азербайджане россиянам к настоящему времени уже согласован, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, речь идет о 13 гражданах России.

Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России, — отметила Захарова.

До этого представитель внешнеполитического ведомства России заявила, что консульский доступ к задержанным и арестованным в Азербайджане россиянам должен быть предоставлен. В частности, как отметила Захарова, российские дипломаты работают в Баку по этому вопросу, поддерживая связь с азербайджанскими коллегами по дипломатическим каналам.

Ранее Москва призвала Баку вернуться в отношениях к уровню стратегического союзничества, который зафиксирован в документах. Как указала представитель МИД РФ, российская сторона рассчитывает, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших шагов. Таких попыток было уже немало, обратила внимание Захарова.

Мария Захарова
Задержанные
МИД РФ
Азербайджан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.