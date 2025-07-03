«Согласован»: Захарова о доступе консулов к задержанным в Азербайджане Захарова: согласован доступ консулов к задержанным в Азербайджане россиянам

Доступ консульских сотрудников к задержанным в Азербайджане россиянам к настоящему времени уже согласован, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, речь идет о 13 гражданах России.

Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России, — отметила Захарова.

До этого представитель внешнеполитического ведомства России заявила, что консульский доступ к задержанным и арестованным в Азербайджане россиянам должен быть предоставлен. В частности, как отметила Захарова, российские дипломаты работают в Баку по этому вопросу, поддерживая связь с азербайджанскими коллегами по дипломатическим каналам.

Ранее Москва призвала Баку вернуться в отношениях к уровню стратегического союзничества, который зафиксирован в документах. Как указала представитель МИД РФ, российская сторона рассчитывает, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших шагов. Таких попыток было уже немало, обратила внимание Захарова.