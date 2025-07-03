Захарова: РФ ждет предоставления консульского доступа к арестованным в Баку

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что консульский доступ к задержанным и арестованным в Азербайджане россиянам должен быть предоставлен. В эфире «Соловьев Live» она отметила, что российские дипломаты работают в Баку по этому вопросу, поддерживая связь с азербайджанскими коллегами по дипломатическим каналам.

Я только что была на связи с нашим послом. Он сказал, что, к сожалению, еще консульский доступ не предоставлен к задержанным, а теперь, как мы уже услышали, и арестованным. Мы исходим из того, что он будет предоставлен, он должен быть предоставлен, — подчеркнула Захарова.

Ранее она напомнила, что задержанные в Баку сотрудники агентства «Sputnik Азербайджан» работали в стране «не неделю, не месяц, а годы» без каких-либо нареканий. Захарова подчеркнула, что журналисты соблюдали все законы и придерживались профессиональной этики.

2 июля посла РФ в Баку Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана. Внешнеполитическое ведомство республики выразило дипломату протест в связи с «недружественными шагами» России.