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03 июля 2025 в 16:40

SUP board: как выбрать идеальную доску для гребли

SUP board: как выбрать идеальную доску для гребли SUP board: как выбрать идеальную доску для гребли Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выбор SUP-доски — ответственное дело, особенно если вы новичок или планируете использовать ее для разных целей. В этой статье разберемся, как выбрать сапборд, чтобы он идеально подошел под ваши нужды.

Ключевые критерии выбора

Перед покупкой определитесь с основными параметрами:

  1. Тип SUP-доски:

    • универсальная (All-round): подходит для начинающих, устойчивая, хороша для спокойной воды;

    • туринговая (Touring): удлиненная форма для дальних заплывов, лучше держит курс;

    • серфовая (Surf): маневренная, для волн, требует опыта;

    • гоночная (Race): узкая и быстрая, для соревнований;

    • надувная (Inflatable): удобна для транспортировки, прочная.

  2. Длина и ширина:

    • широкие доски (80+ см): устойчивые, для новичков;

    • узкие (70 см и меньше): для скорости, но менее стабильные;

    • длинные (3+ метра): лучше гребут по прямой, подходят для туринга.

  3. Объем и грузоподъемность:

    • чем больше объем (литраж), тем выше плавучесть;

    • учитывайте свой вес + возможный груз (рюкзак, снаряжение).

  4. Материал:

    • надувные (PVC): легкие, компактные, но чуть мягче;

    • жесткие (эпокси, карбон): быстрее, прочнее, но требуют места для хранения.

Как выбрать SUP-доску под свои цели

Для новичков

  • Берите устойчивую модель шириной 80+ см.

  • Оптимальная длина — 3–3,5 м.

  • Лучше начать с надувной доски — прощает ошибки и удобна в хранении.

Для путешествий

  • Выбирайте туринговые модели с заостренным носом.

  • Длина — от 3,6 м для лучшего скольжения.

  • Убедитесь, что есть крепления для багажа.

Для серфинга

  • Короткие доски (до 2,7 м) с округлым хвостом.

  • Жесткие модели предпочтительнее для волн.

Для фитнеса и йоги

  • Широкие и толстые доски с антискользящим покрытием.

  • Надувные варианты с хорошей балансировкой.

Дополнительные советы

  • Весло: должно быть на 15–20 см выше вашего роста.

  • Фин (плавник): для ровной воды подойдет длинный, для волн — короткий и гибкий.

  • Тест перед покупкой: если есть возможность, попробуйте доску в деле.

Теперь вы знаете, как выбрать SUP-борд под свои задачи. Удачных заплывов!

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Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
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