Продюсер объяснил, куда в России пропадают талантливые режиссеры

Молодые режиссеры теряют свой талант в больших киностудиях, заявил продюсер, режиссер, сценарист и телеведущий Александр Ковтунец на пресс-конференции ХХ Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Им приходится делать массовое кассовое кино, которое не требует глубоких смыслов, передает его слова корреспондент NEWS.ru.

Это Голливуд, который да, приносит сейчас большие средства. И он (молодой режиссер. — NEWS.ru) же дальше в этом укрепится, будет там жить. Потому что никто ему перед этим не сказал спасибо за те фильмы, где он попытался что-то рассказать о том, что его волнует. И в этом проблема, что нам тех молодых, самобытных, уникальных ребят [нужно] все-таки поддержать, — отметил Ковтунец.

Ранее сценарист и кинорежиссер Егор Кончаловский заявил, что снимать фильмы о Донбассе должны те, кто там побывал. Он выразил уверенность, что среди ветеранов специальной военной операции будут те, кто станет режиссерами и начнет создавать кино.

Также критик Егор Москвитин указывал: актер Юрий Борисов в составе Американской киноакадемии может обогатить западное кино. Иностранная структура стремится к «радикальному омоложению», пояснял он.