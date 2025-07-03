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03 июля 2025 в 16:35

Продюсер объяснил, куда в России пропадают талантливые режиссеры

Продюсер Ковтунец: самобытность российских фильмов теряется в больших студиях

Александр Ковтунец Александр Ковтунец Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Молодые режиссеры теряют свой талант в больших киностудиях, заявил продюсер, режиссер, сценарист и телеведущий Александр Ковтунец на пресс-конференции ХХ Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Им приходится делать массовое кассовое кино, которое не требует глубоких смыслов, передает его слова корреспондент NEWS.ru.

Это Голливуд, который да, приносит сейчас большие средства. И он (молодой режиссер. — NEWS.ru) же дальше в этом укрепится, будет там жить. Потому что никто ему перед этим не сказал спасибо за те фильмы, где он попытался что-то рассказать о том, что его волнует. И в этом проблема, что нам тех молодых, самобытных, уникальных ребят [нужно] все-таки поддержать, — отметил Ковтунец.

Ранее сценарист и кинорежиссер Егор Кончаловский заявил, что снимать фильмы о Донбассе должны те, кто там побывал. Он выразил уверенность, что среди ветеранов специальной военной операции будут те, кто станет режиссерами и начнет создавать кино.

Также критик Егор Москвитин указывал: актер Юрий Борисов в составе Американской киноакадемии может обогатить западное кино. Иностранная структура стремится к «радикальному омоложению», пояснял он.

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