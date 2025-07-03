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03 июля 2025 в 16:33

Фермер назвал одно чудодейственное средство для кожи

Фермер Балаев заявил, что муцин улиток эффективно лечит акне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Муцин от кормовых улиток Мюллер разглаживает мимические морщины, а также лечит акне, заявил «Радио 1» фермер Сергей Балаев. Выбирая средство с добавлением такого компонента, необходимо смотреть на производителя, уточнил эксперт.

От улиток можно получать муцин, но здесь важен вид улитки, потому что от виноградной, от ахатины никакой муцин для нашего лица не полезен. А если мы будем говорить об улитке Мюллер, то это чудодейственное средство, — высказался Балаев.

Он подчеркнул, что муцин улитки Мюллер справляется даже со сложнейшими подростковыми прыщами. Средство помогает избавиться от этой проблемы примерно за неделю. Кроме того, муцин полезен при ожогах — он способствует регенерации кожи.

Дерматолог Александра Филева ранее заявила, что летом, особенно в жаркую погоду, рекомендуется наносить на лицо увлажняющие сыворотки с гиалуроновой кислотой или гелевые кремы. Это позволит снизить активность сальных желез, а также предотвратить обезвоживание кожи и образование прыщей.

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