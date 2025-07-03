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03 июля 2025 в 16:44

Слова о родине мигрантов обернулись для депутата лишением зарплаты

В ХМАО депутата лишили зарплаты после резонансного высказывания о мигрантах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дума ХМАО проголосовала за лишение зарплаты депутата от КПРФ Таги-заде Халида Боюкага оглы, вызвавшего общественный резонанс своими высказываниями о мигрантах, сообщил спикер органа Борис Хохряков. По его словам, которые приводит ТАСС, решение поддержало большинство парламентариев. При этом Таги-заде сохраняет статус депутата.

Решение (о лишении зарплаты. — NEWS.ru) большинством голосов принято, — подчеркнул Хохряков.

Председатель комитета думы по социальному развитию Василий Филипенко объяснил, что причиной такого решения стала низкая эффективность работы депутата. По его словам, Таги-заде не участвовал в заседаниях комитетов и думы, а также не вносил никаких инициатив в адрес комитета.

В мае 2025 года депутат на заседании регионального парламента заявил, что мигранты из Узбекистана «едут в Югру на историческую родину». При этом Таги-заде Халид Боюкага оглы добавил, что когда-то часть ХМАО и Тюменской области входила в состав Сибирского ханства, которым, по его словам, правил хан Кучум. Слова парламентария спровоцировали скандал.

Ранее депутат Брянской облдумы Михаил Иванов ответил на высказывание протоиерея Кирилла Иванова о причинах мужского алкоголизма. Парламентарий и глава движения «Россия православная» призвал обращаться с женщинами бережно и с почтением, к чему призывал апостол Петр.

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