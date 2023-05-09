В Новой Каховке пропал свет после обстрела ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Новая Каховка пропал свет после обстрела ВСУ, сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского округа. Местные власти отметили, что пострадали объекты инфраструктуры, это привело к потере связи и электроснабжения.

Киевский режим, окончательно предав святую память об отцах и дедах, победивших фашизм, продолжает массированный, бесчеловечный артиллерийский обстрел натовскими снарядами центра города Новая Каховка в День победы в Великой Отечественной войне, — говорится в сообщении.

4 мая член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. На тот момент вода поднялась на 17 метров и на 2,5 метра выше нормы в районе населенных пунктов Каменка-Днепровская и Великая Знаменка.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на Каховской ГЭС начали сброс воды для снижения уровня Каховского водохранилища. По его словам, перед этим часть необходимого оборудования плотины удалось привести в рабочее состояние.

5 мая советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил об угрозе затопления Запорожской АЭС из-за риска прорыва дамбы при рекордно высоком уровне воды в Каховском водохранилище. Карчаа подчеркивал, что прорыв дамбы может представлять угрозу и для самой ЗАЭС, и для города Энергодара, где расположена станция.