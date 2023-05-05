В «Росэнергоатоме» предупредили об угрозе затопления Запорожской АЭС «Росэнергоатом»: вероятный прорыв дамбы Каховского водохранилища грозит затоплением ЗАЭС

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что вероятный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище вызовет затопление территории Запорожской АЭС. По его словам, которые приводит ТАСС, после этого возникнут риски для ядерной безопасности.

Прорыв этой дамбы представляет собой угрозу и для Энергодара, и для Запорожской АЭС. На станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки. Это [создаст] функциональные проблемы для эксплуатации станции и риски для ядерной безопасности, — подчеркнул Карчаа.

Советник гендиректора российского концерна также указал на возможное затопление минимум трех крупных населенных пунктов. Речь идет о Каменке-Днепровской, Благовещенке и Водяном. Бедствие затронет 15-18 тысяч человек.

Эвакуация этих людей является одним из способов решить проблему, добавил Карчаа. Вторым он назвал прекращение обстрелов с украинской стороны, что позволит отремонтировать поврежденные артиллерией ВСУ перекрытия дамбы и сбросить воду.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. По его словам, вода поднялась на 17 метров. Он добавил, что населенные пункты защищены от подтопления дамбой, которая в настоящее время находится под большим давлением.