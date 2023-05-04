Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки Рогов сообщил о критическом уровне воды в Каховском водохранилище

Фото: Дмитрий Липунов/wikipedia.org

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. По его словам, которые приводит РИА Новости, вода поднялась на 17 метров.

Уровень воды в водохранилище с момента антирекорда, который был зимой, поднялся до критической отметки. На смену антирекорду пришел рекорд. Вода поднялась на 17 метров, и на два с половиной метра выше нормы, в районе населенных пунктов Каменка-Днепровская и Великая Знаменка на левом берегу Днепра, — рассказал Рогов.

Он добавил, что названные населенные пункты защищены от подтопления дамбой, которая в настоящее время находится под большим давлением. При ее прорыве затопит населенные пункты с десятками тысяч жителей.

По его словам, подняться уровень воды в водохранилище мог из-за половодья и неконтролируемого сброса воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, которые находятся выше по Днепру под контролем Киева. Также роль сыграли обстрелы Каховской гидроэлектростанции со стороны Украины. Каховская ГЭС частично повреждена, ей требуется ремонт, уточнил член ВГА.

Ранее сообщалось, что Каховскую ГЭС и подходы к ней стали обстреливать украинские снайперы из крупнокалиберных винтовок. Об этом рассказал командир подразделения ВС РФ с позывным Граф, который охраняет электростанцию. Он пояснил, что ведется работа по выявлению точек, откуда работают снайперы, для дальнейшей их ликвидации.