На Каховской ГЭС начали сброс воды для снижения уровня Каховского водохранилища, сообщил ТАСС глава Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, перед этим часть необходимого оборудования плотины удалось привести в рабочее состояние.
Регулируемый сброс воды на ГЭС начался, удалось привести в рабочее состояние часть соответствующего оборудования, — рассказал Леонтьев.
Глава Новой Каховки отметил, что сейчас уровень воды падает. Ранее Леонтьев сообщал, что в ближайшую неделю уровень воды должен начать снижаться естественным путем. При это он уверял, что угрозы затопления населенных пунктов в Херсонской области нет.
4 мая член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. На тот момент вода поднялась на 17 метров и на 2,5 метра выше нормы в районе населенных пунктов Каменка-Днепровская и Великая Знаменка.
5 мая советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил об угрозе затопления Запорожской АЭС из-за риска прорыва дамбы при рекордно высоком уровне воды в Каховском водохранилище. Карчаа подчеркивал, что прорыв дамбы может представлять угрозу и для самой ЗАЭС, и для города Энергодара, где расположена станция.