Зеленский договорился с главой Еврокомиссии о поставке миллиона снарядов Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за готовность поставить ВСУ миллион снарядов

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен поблагодарил ее за готовность поставить миллион артиллерийских снарядов, в которых нуждаются бойцы ВСУ, сообщает пресс-служба президента. В сообщении говорится, что стороны обсудили детали соглашения, такие как скорость закупки и поставок снарядов.

Кроме этого Зеленский выразил надежду, что в скором времени Евросоюз введет в действие 11-й пакет антироссийских санкций и ограничит деятельность атомной отрасли в РФ.

Рассчитываем на принятие в ближайшее время 11-го санкционного пакета, и его составной частью должны быть санкции против атомной отрасли [России]. Тогда сила этого пакета будет пропорциональна уровню угрозы, — заявил украинский лидер.

20 марта страны Евросоюза утвердили трехступенчатый план по передаче Украине миллиона боеприпасов в течение 12 месяцев, Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, на эти нужды будет выделено €2 млрд. Кроме того, Норвегия и 17 стран ЕС утвердили проект совместных закупок боеприпасов для дальнейшей передачи Киеву и для восстановления собственных запасов, говорится в заявлении Европейского оборонного агентства.