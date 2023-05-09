Президент Украины Владимир Зеленский во время визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен поблагодарил ее за готовность поставить миллион артиллерийских снарядов, в которых нуждаются бойцы ВСУ, сообщает пресс-служба президента. В сообщении говорится, что стороны обсудили детали соглашения, такие как скорость закупки и поставок снарядов.
Кроме этого Зеленский выразил надежду, что в скором времени Евросоюз введет в действие 11-й пакет антироссийских санкций и ограничит деятельность атомной отрасли в РФ.
Рассчитываем на принятие в ближайшее время 11-го санкционного пакета, и его составной частью должны быть санкции против атомной отрасли [России]. Тогда сила этого пакета будет пропорциональна уровню угрозы, — заявил украинский лидер.
20 марта страны Евросоюза утвердили трехступенчатый план по передаче Украине миллиона боеприпасов в течение 12 месяцев, Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, на эти нужды будет выделено €2 млрд. Кроме того, Норвегия и 17 стран ЕС утвердили проект совместных закупок боеприпасов для дальнейшей передачи Киеву и для восстановления собственных запасов, говорится в заявлении Европейского оборонного агентства.