В ЕС назвали число снарядов, которые передадут Украине Евросоюз утвердил план передачи Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев

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Страны Евросоюза (ЕС) утвердили план передачи Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС. По его словам, у стран ЕС план, состоящих из трех шагов.

Один миллиард [евро] на немедленные поставки, один миллиард на совместные закупки, создание комиссии по резкому увеличению производственных возможностей, — рассказал Боррель.

17 марта кабмин Словакии принял решение о поставке Украине истребителей МиГ-29. По словам премьер-министра Эдуарда Хегера, с этим решением согласны президент страны Зузана Чапутова и спикер парламента Борис Коллар. Когда именно и сколько истребителей Братислава передаст Киеву, Хегер не уточнил. По данным местных СМИ, на вооружении ВВС страны есть 11 МиГ-29.

Ранее сообщалось, что Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29. По словам президента страны Анджея Дуды, всего у Варшавы есть для Киева 10 таких самолетов. Он добавил, что на смену поставляемым Киеву МиГ-29 в Польшу прибудут FA-50 из Южной Кореи.

В США группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий направила главе Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором призвала изучить вопрос передачи истребителей F-16 Киеву. По мнению сенаторов, такая помощь могла бы дать преимущество Украине в конфлик