Словакия поможет Украине истребителями МиГ-29 Кабмин Словакии принял решение о поставке Украине истребителей МиГ-29

Фото: Министерство обороны Словакии

Истребитель МиГ-29

Кабмин Словакии принял решение о поставке Украине истребителей МиГ-29, сообщает газета Pravda со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра Эдуарда Хегера. По его словам, с этим решением согласны президент страны Зузана Чапутова и спикер парламента Борис Коллар.

Правительство приняло решение и единодушно одобрило международное соглашение о дарении МиГ-29 и систем ПВО Kup Украине, — цитирует издание премьера.

Когда именно и сколько истребителей Братислава передаст Киеву, Хегер не уточнил. По данным местных СМИ, на вооружении ВВС страны есть 11 МиГ-29.

Ранее сообщалось, что Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29. По словам президента страны Анджея Дуды, всего у Варшавы есть для Киева 10 таких самолетов. Он добавил, что на смену поставляемым Киеву МиГ-29 в Польшу прибудут FA-50 из Южной Кореи.

В США группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий направила главе Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором призвала изучить вопрос передачи истребителей F-16 Киеву. По мнению сенаторов, такая помощь могла бы дать преимущество Украине в конфликте.