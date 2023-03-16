Стало известно, когда Украина получит от Польши первые истребители МиГ-29 Дуда: Польша передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни

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Первые четыре военных истребителя МиГ-29 Украина получит от Польши уже в ближайшие дни, заявил президент страны Анджей Дуда после переговоров с президентом Чехии Петром Павелом. По его словам, всего у Варшавы имеется более 10 таких самолетов для Украины, передает Rzeczpospolita.

В ближайшие дни мы передаем Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживаются и готовятся. <...> У нас еще есть десяток этих МиГов. Это МиГи, которые мы получили в начале 90-х от армии ГДР. Это последние годы их эксплуатации в соответствии с их техническими возможностями, — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что на смену поставляемым Киеву МиГ-29 в Польшу придут самолеты FA-50 из Южной Кореи, первая партия должна быть на месте уже к концу 2023 года.

Ранее издание Politico сообщало, что группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий США направила главе Минобороны Ллойду Остину письмо, в котором призвала изучить вопрос передачи самолетов F-16 Киеву. Сенаторы считают, что такая помощь могла бы дать преимущество Украине в конфликте.