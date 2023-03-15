В США потребовали от Пентагона изучить вопрос поставки истребителей ВСУ Сенаторы США призвали Пентагон проработать вопрос поставки истребителей Украине

Фото: GIANLUCA VANNICELLI/Keystone Press Agency/Global Look Press

F-16

Группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий направила главе Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором потребовала изучить вопрос передачи Украине истребителей F-16, пишет Politico. Они считают, что такая помощь могла бы дать преимущество ВСУ в конфликте.

Мы считаем, что США должны серьезно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине самолетов F-16. Это была бы значительная возможность, которая могла бы изменить правила игры на поле боя, — цитирует издание письмо сенаторов.

Авторы послания попросили Остина дать им ответ к концу текущей недели. Их интересуют ответы на целый ряд вопросов, в числе которых — насколько быстро украинские военные летчики могут быть подготовлены к полетам на F-16 и как может измениться ход конфликта при наличии у ВСУ этих самолетов.

Некоторое время назад начальник отдела политики Пентагона Колин Кал заявил, что передача Украине истребителей, по самым оптимистичным прогнозам, займет не менее 18 месяцев. При этом он добавил, что самолеты не входят в «тройку главных приоритетов» ВСУ. По его словам, украинская армия нуждается прежде всего в системах ПВО, артиллерии и бронетехнике.

Байден заявил, что он исключает в настоящее время передачу Украине американских истребителей F-16. По мнению главы государства, эти истребители Киеву сейчас не нужны.