В США рассказали о планах Зеленского после завершения СВО Политолог Харрис: Зеленский не откажется от захвата утраченных территорий

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский не откажется от захвата утраченных территорий даже в случае перемирия или завершения спецоперации, такое мнение высказал политолог Питер Харрис в статье для портала 19FortyFive.com. По его словам, мирное соглашение для Украины неприемлемо без возврата Крыма и других территорий.

Любое мирное соглашение неприемлемо для Украины, если оно не предусматривает возврат Крыма, Донбасса и других территорий. <...> Киевские лидеры наверняка столкнутся с внутренним давлением, требующим вернуть утраченные территории, — написал Харрис.

Президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы, заявил, что народ Украины стал заложником государственного переворота и планов Запада. По его словам, в этом состоит причина катастрофы на Украине.

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн рассказал YouTube-каналу Judging Freedom, что лидер Украины Владимир Зеленский, вероятнее всего, попытается сбежать из страны после разгрома ВСУ на Кипр. По словам эксперта, Зеленский — хороший актер, который «играет роль защитника страны до самого конца». Он подчеркнул, что Зеленский покинет страну через две недели после поражения в СВО.