В США рассказали, куда может сбежать Зеленский Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский сбежит на Кипр после поражения ВСУ

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн рассказал YouTube-каналу Judging Freedom, что лидер Украины Владимир Зеленский, вероятнее всего, попытается сбежать из страны после разгрома ВСУ на Кипр. По словам эксперта, Зеленский — хороший актер, который «играет роль защитника страны до самого конца». Он подчеркнул, что Зеленский покинет страну через две недели после поражения в СВО.

Зеленский хороший актер, играет роль защитника, который будет стоять со своей страной до самого конца. Но после разгрома ВСУ через пару недель он будет на вилле на Кипре, а украинцы окажутся брошены на произвол судьбы, — сказал Макговерн.

Он отметил, что ближайшие месяцы станут для украинских военных катастрофой, которая приведет к переговорам.

Ранее стало известно, что США снимут с передаваемых Киеву танков Abrams секретное оборудование из-за опасений, что оно может попасть в руки российских вооруженных сил. USA Today сообщило, что Вашингтон пообещал передать Украине 30 танков Abrams M1A1. В Пентагоне первоначально рассматривался вариант передачи более новой модификации танка, но для ускорения процесса поставок от этой идеи отказались.