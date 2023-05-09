Путин назвал причину катастрофы на Украине Путин: украинцы стали заложниками планов Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин на параде Победы на Красной площади

Народ Украины стал заложником государственного переворота и планов Запада, заявил президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы. По его словам, в этом состоит причина катастрофы на Украине.

Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких корыстных планов, — сказал глава государства.

Путин отметил, что Запад провоцирует кровавые конфликты и перевороты, сеет ненависть, русофобию, а агрессивный национализм уничтожает ценности. По его словам, все это делается, чтобы продолжать диктовать свои правила, а по сути это система грабежа и насилия.

По словам Путина, Запад стремится добиться распада и уничтожения России, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития. Глава государства подчеркнул, что при этом его лидеры забыли, к чему привели притязания нацистов на мировое господство и «кто разгромил это чудовищное тотальное зло».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил подлость по отношению к погибшим в годы Великой Отечественной войны борцам с нацизмом, подписав указ об отмене Дня Победы. По его словам, украинский лидер в угоду Западу переписывает историю своей страны, лишая ее будущего.