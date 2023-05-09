Володин: Зеленский совершил подлость, отменив День Победы

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин

Президент Украины Владимир Зеленский, отменив празднование Дня Победы, совершил подлость по отношению к погибшим в годы Великой Отечественной войны, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, стирая историческую память, украинский лидер лишает свою страну будущего.

Володин отметил, что День Победы объединяет русских, белорусов, украинцев и другие народы бывшего СССР, которые вместе боролись с фашизмом. Это, по его словам, не дает покоя Западу.

Зеленский совершил подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от фашизма, к тем, кто сегодня сам себя уже защитить не может, — написал парламентарий.

Володин добавил, что Зеленский превратил свою страну в колонию США, «сдав украинцев, как расходный материал, НАТО», разрушив ее национальную культуру и запретив русский язык, на котором говорило большинство населения. Теперь он переписывает историю Украины, лишая ее будущего, поскольку его не может быть у государства, «где не чтят подвиги и память о дедах и прадедах, героях, благодаря которым мы живем».

Парламентарий подчеркнул, что России важно сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне, а также сделать все для уничтожения последователей нацизма.

Накануне Зеленский подписал указ об установлении 9 мая Дня Европы на Украине. В документе говорится, что праздник будет способствовать укреплению единения народов, проживающих на континенте.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данный указ, назвала Зеленского Иудой XXI века. По ее словам, украинский лидер — предатель и «пособник фашистов 80 лет спустя».