«Новое воплощение Иуды»: Захарова о решение Зеленского по 9 мая Захарова назвала Зеленского Иудой из-за решения объявить 9 мая Днем Европы на Украине

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram назвала украинского президента Владимира Зеленского Иудой из-за решения объявить 9 мая Днем Европы. Она также назвала его пособником фашистов «80 лет спустя».

Что может быть хуже врага? Предатель. Вот это Зеленский. Новое воплощение Иуды в 21 веке. Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу. Одну на всех. Пособник фашистов 80 лет спустя, — написала она.

Указ Зеленского, согласно которому на Украине 9 мая будет отмечаться как День Европы, появился на его официальном сайте 8 мая. В документе отмечается, что праздник будет способствовать укреплению единения народов, проживающих на континенте. Кроме того, украинский лидер сообщил, что внес в Верховную раду законопроект о переносе Дня Победы на 8 мая, когда большинство народов мира устраивают день памяти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для многих украинцев День Победы остается священным. Представитель Кремля подчеркнул, что на Украине проживает множество ветеранов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и они не отрекутся от праздника