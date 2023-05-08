Зеленский объявил 9 мая на Украине Днем Европы Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы вместо Дня Победы

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 9 мая Дня Европы на Украине. В документе, опубликованном на сайте главы государства, говорится, что праздник будет способствовать укреплению единения народов, проживающих на континенте.

Осознавая европейскую идентичность украинского народа, с целью укрепления единства народов Европы, обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте, свидетельствуя о приверженности идеалам и ценностям демократии, поддерживая инициативы молодежных и других общественных объединений, постановляю установить на Украине День Европы, который ежегодно отмечать 9 мая совместно с государствами Европейского союза, — говорится в указе Зеленского.

Также он заявил в Telegram, что внес в Верховную раду законопроект, согласно которому День Победы на Украине будет праздноваться не 9 мая, а 8 мая. Зеленский отметил, что большинство народов мира устраивают день памяти именно 8 мая.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самым подлым поступком украинских властей намерение отменить празднование Дня Победы в стране. Он отметил, что Россия, Украина и Белоруссия больше всех пострадали в Великой Отечественной войне. Победа в ней объединяет народы трех стран и это, по его мнению, не дает покоя нынешнему киевскому режиму.