«Самый подлый поступок»: Володин о намерении Киева отменить День Победы Володин назвал подлостью намерение Киева отменить празднование Дня Победы на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канал назвал самым подлым поступком украинских властей намерение отменить празднование Дня Победы в стране. Соответствующий законопроект ранее был внесен на рассмотрение Верховной рады, в нем праздник 9 мая назван «рудиментом», от которого Украине следует избавиться.

Володин отметил, что Россия, Украина и Белоруссия больше всех пострадали в Великой Отечественной войне. Победа в ней объединяет народы трех стран и это, по его словам, не дает покоя нынешнему киевскому режиму.