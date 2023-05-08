В Кремле оценили решение Зеленского объявить 9 мая Днем Европы на Украине Песков о решении Украины объявить 9 мая Днем Европы: для многих украинцев День Победы священен

Фото: Dirk Waem/Belga News Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Для многих украинцев День Победы остается священным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на указ президента Украины Владимира Зеленского объявить 9 мая Днем Европы. Представитель Кремля подчеркнул, что на Украине проживает множество ветеранов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и они не отрекутся от праздника, передает ТАСС.

Мы убеждены, что на самом деле на Украине очень много людей, для которых это все равно священный день. <...> На Украине есть и ветераны, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, есть их родные, близкие, для которых этот день будет и останется святым, — сказал Песков.

Указ Зеленского, согласно которому на Украине 9 мая будет отмечаться как День Европы, появился на его официальном сайте 8 мая. В документе отмечается, что праздник будет способствовать укреплению единения народов, проживающих на континенте. Кроме того, украинский лидер сообщил, что внес в Верховную раду законопроект о переносе Дня Победы на 8 мая, когда большинство народов мира устраивают день памяти.