США обучают около двух тысяч украинских военных В Пентагоне сообщили, что США обучают около двух тысяч украинских военных

Фото: МО Украины

В данный момент в США проходят обучение приблизительно две тысячи украинских военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Патрика Райдера. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о текущих усилиях США по поддержке украинской армии.

Мне известно, что у нас есть пара тысяч, которые проходят обучение в настоящий момент, — заявил Патрик Райдер.

Россия ранее обратилась к странам НАТО с нотой протеста в связи с поставками оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые поставки, включающие в себя вооружение для Украины, будут легитимной целью для России. В МИД РФ предупреждали, что страны НАТО «играют с огнем», осуществляя поставки оружия на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что насыщение Украины оружием со стороны Запада негативно сказывается на прогрессе российско-украинских переговоров. Лавров утверждал, что США и НАТО прямо вовлечены в конфликт на Украине, «включая не только поставки оружия, но и подготовку военного персонала... на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран».

Ранее сообщалось, что специалисты бундесвера тренируют бойцов спецназа ВСУ на военных базах для подготовки к планируемому контрнаступлению. По информации немецкого издания Bild, украинских солдат готовят к локальным и городским боям, к штурму укрепленных позиций ВС РФ, а также к действиям в тылу.