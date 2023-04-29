В Германии готовят спецназ ВСУ для контрнаступления Bild: специалисты бундесвера обучают спецназ ВСУ на военных базах

Фото: МО Украины

Специалисты бундесвера тренируют бойцов спецназа ВСУ на военных базах для подготовки к планируемому контрнаступлению, пишет Bild. По информации издания, украинских солдат готовят к локальным и городским боям, к штурму укрепленных позиций ВС РФ, а также к действиям в тылу.

Всего в Германии проходит обучение четырехзначное количество украинских военнослужащих, в том числе за прошедшую неделю подготовили трехзначное число экипажей танков Leopard 1, — говорится в материале.

Военных ВСУ обучают на 12 военных базах, отмечает издание. Военные операции в густонаселенных районах требуют особых навыков, поскольку бои часто проходят на очень коротких дистанциях, когда особенно высока опасность мин-ловушек, пишет Bild.

При этом военное руководство и правительство Германии оценивают шансы успеха контрнаступления ВСУ с осторожным оптимизмом, отмечает газета. По данным издания, в лучшем случае власти ФРГ ждут небольших успехов и ограниченных прорывов украинских военных через позиции российских войск. Это связано с тем, что ВС России имеют численное преимущество в обороне, говорится в статье.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что российская армия готова отразить контрнаступление ВСУ. Сенатор отметил, что после громких заявлений должны последовать активные боевые действия, в противном случае очередной блеф указывает лишь на несостоятельность властей Украины.