В Совфеде заявили о готовности ВС РФ к контрнаступлению ВСУ Сенатор Джабаров заявил о готовности ВС РФ к контрнаступлению ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России готовы отразить контрнаступление ВСУ, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с Lenta.ru сенатор пояснил, что после серьезных заявлений должны последовать активные боевые действия, в противном случае очередной блеф указывает только на несостоятельность киевской власти.

Как говорится, флаг им в руки, мы готовы. Я думаю, если он [Киев] делает такие серьезные заявления, наверное, должно последовать контрнаступление. А если это очередная бравада, блеф, это только говорит, по сути, о ничтожности этой власти, которая разбрасывается такими громкими словами, — отметил сенатор.

По словам Джабарова, сейчас российская армия подготовлена лучше, чем в начале специальной военной операции. Он пояснил, что «все кардинально поменялось в лучшую сторону». Сенатор уточнил, что сейчас поступает современное вооружение. Поэтому Джабаров заявляет, что ВС РФ готовы отразить любое контрнаступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что контрнаступление ВСУ начнется, как только на это «будет воля божья». По его словам, войска «в глобальном смысле» готовы к контрнаступлению и украинская армия начнет маневры тогда, когда это позволит погода и поступит соответствующий приказ командования.