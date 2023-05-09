В США недоумевают, как российские военные сбивают снаряды HIMARS MWM: американские эксперты не понимают, как Россия сбивает снаряды HIMARS

Фото: Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Американские военные и эксперты в области оружия недоумевают, как российским военным удается так точно сбивать снаряды РСЗО HIMARS, пишет Military Watch Magazine. По данным издания, боеприпасы для американских РСЗО становятся все менее эффективными, однако причина специалистам неясна.

Российские средства ПВО стали все чаще сбивать их. При этом остается непонятным, как российские вооруженные силы могли так снизить эффективность этих систем, — говорится в материале.

По мнению авторов материала, в случае развязывания полномасштабной войны установки HIMARS и аналогичные системы будут более уязвимы, поскольку удары будут наноситься по спутникам США. Как пишет MWM, российские войска пока не сбивают американские спутники, хотя у них есть возможности для этого.

В середине апреля Telegram-канал Mash со ссылкой на военного эксперта Юрия Кнутова сообщил, что ракетные комплексы HIMARS практически не использовались ВСУ. По словам эксперта, из 20 РСЗО, поставленных Киеву от США, ежедневно работали лишь три, а нагрузка на них была минимальной — от двух до четырех пусков в день.

По данным CNN, ракеты HIMARS, поставляемые Украине Соединенными Штатами, стали все чаще бить мимо целей. Причиной оказалась возросшая эффективность работы российских систем радиоэлектронной борьбы в создании помех.