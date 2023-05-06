Названа причина снижения эффективности HIMARS на Украине CNN: из-за российских систем РЭБ на Украине снизилась эффективность HIMARS

Фото: Sgt. James Hobbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракеты HIMARS, поставляемые Украине Соединенными Штатами, стали все чаще бить мимо целей. Причиной оказалась возросшая эффективность работы российских систем радиоэлектронной борьбы в создании помех, сообщает телеканал CNN.

Ракеты HIMARS все чаще не попадают в цель. <...> Западные военные пытаются выработать меры преодоления российской защиты и разрабатывают новое программное обеспечение. Это постоянная игра в кошки-мышки, — цитирует телеканал свои источники.

В середине апреля Telegram-канал Mash со ссылкой на военного эксперта Юрия Кнутова сообщил, что ракетные комплексы HIMARS практически не использовались ВСУ. По словам эксперта, из 20 РСЗО, поставленных Киеву от США, ежедневно работали лишь три, а нагрузка на них была минимальной — от двух до четырех пусков в день.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что он санкционировал выделение нового пакета военной помощи Украине. Его стоимость составит порядка $300 млн. Новый пакет помощи включает в себя в том числе дополнительные припасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды для гаубиц и иных видов артиллерии.