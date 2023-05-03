В США раскрыли подробности новой военной помощи Киеву Блинкен: США выделяют Киеву новую военную помощь на сумму $300 млн

Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что он санкционировал выделение нового пакета военной помощи Украине. Его стоимость составит порядка $300 млн. Слова Блинкена опубликованы на сайте американского Госдепартамента.

В соответствии с полномочиями, делегированными мне президентом Байденом, я санкционирую 37-е по счету списание американских вооружений и оборудования для Украины на сумму 300 миллионов долларов, — сообщил госсекретарь.

Отмечается, что новый пакет помощи включает в себя дополнительные припасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды для гаубиц и иных видов артиллерии, противотанковое и стрелковое вооружение, грузовики, прицепы для транспортировки тяжелой техники.

В Пентагоне уточнили, что США намерены передать Киеву артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы TOW, системы AT-4 и неуправляемые ракеты Hydra-70 для самолетов и вертолетов.

Ранее западные СМИ сообщили, что самоходные гаубицы PzH 2000, переданные ВСУ Германией, оказались неэффективны в условиях непогоды. Гусеницы САУ снабжены резиновыми накладками, из-за чего застревают в грязи, и технику приходится эвакуировать с поля боя.