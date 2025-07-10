«Временная пауза»: Рубио объяснил приостановку помощи Украине

Соединенные Штаты не принимали политического решения прекратить поставки оружия Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Каула-Лумпуре. По его словам, которые приводит Reuters, Вашингтон провел обзор своих запасов и приостановил помощь Киеву.

Никто не говорил, что мы прекращаем поставки оружия Украине, была временная пауза для пересмотра поставок, — отметил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп одобрил ряд запросов Киева о военной помощи на основе списка, который президент Украины Владимир Зеленский предоставил на июньском саммите НАТО в Гааге. По данным газеты The Washington Post, украинский лидер просил «об очень конкретных вещах» и президент США «одобрил некоторые из них».

До этого Дональд Трамп в ходе телефонного разговора пообещал президенту Украины отправить 10 ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, президент США намерен содействовать украинским властям в поиске новых каналов поставок вооружений.