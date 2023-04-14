Mash: Украина практически перестала использовать ракетные комплексы HIMARS

По данным документов Пентагона, слитых в Сеть, ракетные комплексы HIMARS практически уже не используются ВСУ, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на анализ военного эксперта Юрия Кнутова. Из 20 установок РСЗО, поставленных Киеву от США, ежедневно работают только три, а нагрузка на них минимальная — от двух до четырех пусков в день.

За последний отчетный период ВСУ запускали от 14 до 28 снарядов в день. Это значительно меньше ожидаемого потенциала использования комплексов. Причиной такой ситуации стали ликвидация большей части HIMARS со стороны ВС РФ. ВСУ продолжают экономить боевых припасов перед планируемым контрнаступлением.

Кнутов отметил, что стоимость одной ракеты составляет $150 000. Один залп обходится в $900 000.

HIMARS, производимая в США с 2003 года, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Для отдельных видов боеприпасов прицельная дальность стрельбы может достигать 80 километров.

Вечером 13 апреля украинские войска дважды в течение часа обстреляли город Рубежное в ЛНР. В сообщении представительства республики в СЦКК уточняется, что при этом было выпущено в общей сложности 12 ракет из РСЗО HIMARS.