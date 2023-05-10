Под Артемовском погиб журналист AFP AFP: фоторепортер агентства Арман Сольден погиб при ракетном ударе в районе Артемовска

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

В городе Часов Яр под Артемовском в результате артиллерийского обстрела погиб французский журналист Арман Сольден, сообщило Agence France-Presse на своей странице в Twitter. Представители новостного агентства выразили свои соболезнования семье журналиста. Сольден занимал должность видеокоординатора AFP на Украине.

Мы опустошены, узнав о смерти видеожурналиста AFP Армана Сольдена. Все наши мысли обращены к его семье и близким, — сказано в публикации.

В агентстве добавили, что смерть Сольдена является примером тех опасностей, с которыми сталкиваются журналисты, которые освещают конфликт на Украине.

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