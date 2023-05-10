Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке Украинские войска за 45 минут выпустили по Донецку и Горловке 12 снарядов

Фото: Министерства обороны Украины

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что украинские войска за 45 минут выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку и семь снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке. Также были обстреляны Новопетриковка, Макеевка и Александровка.

Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлениям: 23:20 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 23:50 — населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 00:05 — населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, — говорится в сообщении.

В представительстве уточнили, что украинские военные также обстреляли Новопетриковку, откуда были выпущены три снаряда калибром 155 миллиметров, Макеевку, куда было направлено пять ракет из РСЗО, и Александровку, по которой были произведены три выстрела снарядами калибром 155 миллиметров.

5 мая Telegram-канал Baza сообщил, что украинский беспилотник атаковал строящееся здание в районе населенного пункта Новенькое Суземского района Брянской области. По информации канала, атака произошла около полудня. Минобороны РФ не комментировало информацию.