Российская артиллерия сорвала три попытки украинских войск провести ротацию Артиллерия группы «Запад» сорвала три попытки ВСУ провести ротацию и поразила «Акацию»

Фото: МО РФ

Российская артиллерия в составе военной группировки «Запад» предотвратила три попытки украинских вооруженных сил осуществить ротацию подразделений, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки Сергея Зыбинского. При этом была уничтожена самоходная артиллерийская установка «Акация».

С помощью артиллерийского огня мы смогли сорвать три попытки украинских вооруженных сил провести ротацию подразделений на фронтовых позициях в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Табаевка. Залпы из реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» в районе урочища Волчий, — добавил Зыбинский.

Он уточнил, что в ходе военных действий на Купянском направлении штурмовая и армейская авиация нанесли десять ударов по скоплениям войск, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и трех бригад территориальной обороны, находящихся в зоне обороны 1-й танковой армии.

Ранее спецназовцы Южной группировки войск под интенсивным обстрелом украинской артиллерии уничтожили группу противника, состоящую из восьми человек. Военнослужащие ВСУ находились в окопах в направлении Авдеевки.